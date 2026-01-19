В Баку продлен срок надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19.

Как передает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, срок выплаты надбавки медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до апреля 2026 года.