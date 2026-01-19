Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Баку продлен срок надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

    Здоровье
    • 19 января, 2026
    • 16:23
    В Баку продлен срок надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

    В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19.

    Как передает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

    Согласно документу, срок выплаты надбавки медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до апреля 2026 года.

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

