В Баку прибыло 22 российских врача

Как мы ранее сообщили, национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы.

Как мы ранее сообщили, национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы.

Как передает Report, этим рейсом по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации оказания медицинских услуг в особых проблемных зонах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекцией на амбулаторном и больничном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.