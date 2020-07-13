О нас
Report Georgia

В Баку прибыло 22 российских врача

В Баку прибыло 22 российских врача Как мы ранее сообщили, национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы.
Здравоохранение
107
13 июля 2020 г. 00:53
В Баку прибыло 22 российских врача

Как мы ранее сообщили, национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы.

Как передает Report, этим рейсом по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации оказания медицинских услуг в особых проблемных зонах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекцией на амбулаторном и больничном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 22 həkimi Azərbaycana gəldi

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
ФотоВ Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
12 июля 2020 г. 17:29
У должностного лица в Имишли выявлен коронавирус
У должностного лица в Имишли выявлен коронавирус
12 июля 2020 г. 01:36
Новый прокурор Сабирабадского района заразился коронавирусом
Новый прокурор Сабирабадского района заразился коронавирусом
12 июля 2020 г. 00:01
Еще один азербайджанский врач стал жертвой коронавируса 
Еще один азербайджанский врач стал жертвой коронавируса 
11 июля 2020 г. 22:11
Названо число коронавирусных больных в реанимации 
ФотоНазвано число коронавирусных больных в реанимации 
11 июля 2020 г. 21:43
В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались
В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались
11 июля 2020 г. 16:58
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
11 июля 2020 г. 16:00
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
11 июля 2020 г. 12:07
Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19
11 июля 2020 г. 06:26
Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре
Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре
10 июля 2020 г. 22:36

Последние новости

02:03
На корабле ВМС США произошел пожар Другие страны
01:14
Минобороны: Армения подвергла обстрелу из минометов село в Товузском районе Нагорно-карабахский конфликт
00:53
В Баку прибыло 22 российских врача Здравоохранение
00:47
В Китае экономический ущерб от наводнений превысил $11,7 млрд Другие страны
00:19
Минобороны: Ситуация в Товузском направлении вновь обострилась Нагорно-карабахский конфликт
00:14
ВидеоВ Товузе тела шехидов встретили аплодисментами Нагорно-карабахский конфликт
00:03
Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок Другие страны
23:41
Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера Другие страны
23:22
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи Другие страны
22:38
ФотоAZAL вернул соотечественников на родину из Москвы Внутренняя политика
22:32
Еще один военнослужащий армии Азербайджана погиб, стали известны имена погибших Нагорно-карабахский конфликт
22:24
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19 Другие страны
21:54
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче Премьер-Лиги Другие страны
21:46
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра Происшествия
21:30
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны