В Баку около 30% женщин в возрасте 18-45 лет не создали семью

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "За последние годы в Баку около 30% женщин репродуктивного возраста (18-45 лет) не создали семью".

Как сообщает Report, об этом заявила завкафедрой акушерства и гинекологии Азербайджанского медицинского университета Эльмира Алиева.

По ее словам, данный фактор отрицательно сказывается на репродуктивном здоровье: "Молодежь должна своевременно создавать семью. Сегодня многие девушки не торопятся с замужеством, хотят получить образование, сделать карьеру и иметь хороший заработок. Нельзя забывать, что после 35-ти лет возникает склонность к хроническим заболеваниям, многие предпочитают роды путем кесарева сечения".

Э.Алиева также заявила, что является противником браков между родственниками: "Лучше остаться незамужней, чем вступать в брак с родственником. В бакинских селах есть семьи, которые становятся родственникам 4-5 раз. Для пресечения этого необходимо вести пропаганду".

По словам главного акушера-гинеколога республики Севиндж Мамедовой, чем позже женщина создает семью, тем выше риск заболеваемости: "При беременности такие женщины входят в группу риска, при родах возникают осложнения".