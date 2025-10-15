В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условиях
- 15 октября, 2025
- 15:28
В Баку из кафе "Колорит" изъяли животных, содержащихся в неприемлемых условиях.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в кафе в клетках держали 5 голубей, 15 кроликов, 2 петухов и 4 черепах.
Отмечается, что в отношении животных не производилось необходимого ветеринарного контроля. Они изъяты и переданы по назначению, при этом принимаются другие необходимые меры.
