В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условиях

В Баку из кафе "Колорит" изъяли животных, содержащихся в неприемлемых условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в кафе в клетках держали 5 голубей, 15 кроликов, 2 петухов и 4 черепах.

Отмечается, что в отношении животных не производилось необходимого ветеринарного контроля. Они изъяты и переданы по назначению, при этом принимаются другие необходимые меры.