В Баку госпитализирован студент китайского вуза

По подозрению на коронавирус в отделение инфекционных болезней клинического медицинского центра № 1 были помещены 2 человека.

Об этом сообщили Report в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что гражданин Китая 1996 года рождения последний раз посещал Китай 19 января. Результат его анализов отрицательный, у него не выявлен коронавирус. 4 февраля он будет выписан из больницы.

Второй помещенный в больницу является гражданином Азербайджана 1994 года рождения, который является студентом одного из китайских вузов. Он приехал в Баку 28 января. У него нет каких-либо жалоб в связи со здоровьем, однако он останется в больнице до окончания инкубационного периода".