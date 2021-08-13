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В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус

В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус На станциях Бакинского метрополитена не требуется предъявлять паспорт COVID-19 или какой-либо другой документ. Однако пассажиры с подозрением на коронавирус проверяются.
Здоровье
13 августа 2021 г. 13:57
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус

На станциях Бакинского метрополитена не требуется предъявлять паспорт COVID-19 или какой-либо другой документ. Однако пассажиры с подозрением на коронавирус проверяются.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате проверки некоторые граждане не допускаются в метро: "Измеряется температура лиц с подозрением на коронавирус, и при ее наличии они не допускаются в метро. В остальных случаях граждане могут свободно пользоваться метро".

Отметим, что с сегодняшнего дня в Баку начались проверки некоторых граждан, входящих на станции метро. Полиция интересуется у граждан, есть ли у них паспорта COVID-19.

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Версия на английском языке Baku Metro checks some people using subway
Версия на азербайджанском языке Metroya daxil olan bəzi şəxslərin koronavirusla bağlı yoxlanılmasına başlanılıb

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