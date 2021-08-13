В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус

На станциях Бакинского метрополитена не требуется предъявлять паспорт COVID-19 или какой-либо другой документ. Однако пассажиры с подозрением на коронавирус проверяются.

На станциях Бакинского метрополитена не требуется предъявлять паспорт COVID-19 или какой-либо другой документ. Однако пассажиры с подозрением на коронавирус проверяются.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, в результате проверки некоторые граждане не допускаются в метро: "Измеряется температура лиц с подозрением на коронавирус, и при ее наличии они не допускаются в метро. В остальных случаях граждане могут свободно пользоваться метро".

Отметим, что с сегодняшнего дня в Баку начались проверки некоторых граждан, входящих на станции метро. Полиция интересуется у граждан, есть ли у них паспорта COVID-19.