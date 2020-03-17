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В Азербайджане зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом

​В Азербайджане зарегистрировано еще 3 факта заражения коронавирусом

В Азербайджанской республике зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

"Помещенные в больницы специального режима и находящиеся под наблюдением пациенты чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.

В настоящее время в больницах специального режима под наблюдениями врачей продолжаются соответствующие меры по лечению всех больных коронавирусом.

Учитывая, что коронавирусная инфекция была объявлена глобальной пандемией и с учетом скорости распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.

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