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В Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

​В Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом 1246

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики подтверждает, что в Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе, коронавирус выявлен у гражданина Российской Федерации.

При въезде в страну из Исламской Республики Иран у него были выявлены первые признаки заболевания, пациент был помещен в инфекционный бокс больницы специального режима. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Состояние больного стабильное. 

В больнице работают профессиональные врачи, есть специализированное оборудование, чтобы обеспечить пациента соответствующей терапией и предотвратить распространение инфекции. Кроме того, были приняты соответствующие меры по ограничению распространения вируса и предотвращению его нежелательных последствий, включая выявление контактов пациента с третьими лицами.

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