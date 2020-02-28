Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики подтверждает, что в Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе, коронавирус выявлен у гражданина Российской Федерации.

При въезде в страну из Исламской Республики Иран у него были выявлены первые признаки заболевания, пациент был помещен в инфекционный бокс больницы специального режима. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Состояние больного стабильное.

В больнице работают профессиональные врачи, есть специализированное оборудование, чтобы обеспечить пациента соответствующей терапией и предотвратить распространение инфекции. Кроме того, были приняты соответствующие меры по ограничению распространения вируса и предотвращению его нежелательных последствий, включая выявление контактов пациента с третьими лицами.