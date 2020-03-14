В Азербайджане запретили продажу еще одного лекарства

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На "горячую линию" Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана от гражданина поступила жалоба на продающиеся в аптеках-депо глазные капли "Азарга".

Как сообщили Report в центре, в связи с жалобой сотрудники отдела по работе с субъектами фармацевтики передали глазные капли в лабораторию (центра) по контролю за качеством лекарственных препаратов для проведения соответствующих лабораторных анализов.

В результате проведенных анализов было установлено, что представленный образец не прошел госрегистрацию лекарственных средств, упаковка не утверждена, в каплях не обнаружены заявленные активные действующие вещества "бринзоламид" и "тимолола маелат", показатель pH образца не соответствует норме, указанной в соответствующих нормативных документах.

В связи с этим, руководствуясь "Правилом отзыва лекарственных препаратов", Центр аналитической экспертизы направил информацию о запрете на ввоз, оптовую и розничную продажу, а также отзыве у дистрибьюторов и из аптек глазных капель "Азарга 10мг/мл + 5мг/мл 5.0 мл" со сроком годности до октября 2021 года, серийным номером 19F27AB и указанным наименованием производителя - бельгийского предприятия Alcon-Couvreur N.V.