​В Азербайджане выявлено еще 9 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано еще 9 новых факта заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отмечается, что размещенные в спецклиники и находящиеся под наблюдением пациенты чувствуют себя хорошо, состояние их здоровья оценивается как стабильное.

В настоящее время в Азербайджане 42 больных коронавирусом содержатся в спецбольницах под присмотром врачей, продолжаются меры по их лечению.

"Мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан требуется действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и следовать другим правилам", - говорится в сообщении.