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В Азербайджане выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

В Азербайджане выявлено 29 случаев заражения коронавирусом

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В Азербайджане отмечено 29 фактов заражения коронавирусом (COVID-19), один человек скончался.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 12 марта у вернувшегося из Турции гражданина Азербайджана 1961 г.р. были диагностированы высокая температура и одышка. После госпитализации было установлено, что пациент страдает хроническим бронхитом. Взятые у гражданина анализы на наличие коронавируса оказались положительными. 

Однако усилия врачей оказались тщетны. На данный момент члены семьи и лица, с которыми общался умерший пациент, находятся на карантине. 

В то же время, подхватившие вирус 5 человек прошли лечение в больницах особого режима и выписаны. 

На данный момент в больницах особого режима страны 104 инфицированных пациента находятся под контролем врачей. Состояние 5 из них тяжелое, 9 - средней тяжести, остальных - стабильное. Принимаются все необходимые меры для их лечения и скорейшего выздоровления. 

За прошедший промежуток времени в Азербайджане для выявления случаев заражения вирусом COVİD - 19 было проведено более 20 000 тестов. 

Факты передачи вируса были отмечены как среди прибывших в страну, так и находящихся в пределах государства людей. Кроме того, уже отмечены случаи инфицирования среди лиц, проживающих в различных регионах страны. 

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