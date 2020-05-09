В Азербайджане выявлено 143 новых случая коронавируса, 44 выздоровели

В Азербайджане отмечено 143 новых случая заражения COVID-19, еще 44 человек выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Три человека, 1942, 1944 и 1956 годов рождения, с положительным результатом на COVID-19, умерли: "На сегодняшний день в нашей стране диагностировано 2 422 человека с коронавирусной инфекцией, 1 620 из них прошли лечение, 31 человек скончался. 771 человек проходит лечение в больницах особого режима, 29 из них находятся в тяжелом состоянии, 41 - средней тяжести, а состояние других стабильное.

За прошедший период было проведено 188 950 тестов для выявления новых случаев заражения.