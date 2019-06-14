В Азербайджане утверждены новые правила в связи с энергетическими напитками

Агентство продбезопасности Азербайджана уточнило правила в связи с энергетическими напитками.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В сообщении говорится о том, что в составе энергетических напитков имеются кофеин, таурин, глюкуронолактон, инозитол, аминокислоты, витамины группы "Б" и другие стимуляторы. Эти вещества стимулируют ускорение кровообращения в теле, выделение гормонов и инсулина в центральной нервной системе. Таким образом, энергетические напитки выступают не как дополнительный источник энергии в организме, а как усилитель принудительного интенсивного использования его внутренних ресурсов. В итоге эти напитки приводят к более быстрому расходованию внутренней резервной силы организма, в частности у подростков и молодых людей, нарушению работы ЦНС, депрессии, бессоннице и нервному напряжению.

Согласно “Санитарным нормам и правилам в отношении энергетических напитков", напитки должны производиться в соответствии с санитарными нормами и правилами, количество токсических элементов, радионуклидов, микотоксинов и остатков пестицидов в их составе не должно превышать лимит, уточненный на основе действующих в стране нормативно-правовых актов, микробиологические показатели этих напитков должны соответствовать норме, определяемой на основе действующих в стране нормативно-правовых актов.

В 100 мл энергетических напитков максимальное количество кофеина установлено в размере 32 мг, таурина - 200 мг, инозитола - 20 мг, глюкуронолактон - 200 мг, креатина - 1 мг. Кроме того, в 100 мл энергетических напитков витамин B2 не должен превышать 0.34 мг, витамин B3 - 1.4 мг, витамин B5 - 1 мг, витамин B6 - 0.04 мг и витамин B12 - 0.0004 мг.

В “Санитарных нормах и правилах в отношении энергетических напитков" указывается, что в производстве энергетических напитков запрещено использование алкоголя. На этикетках энергетических напитков обязательно должны иметься надписи "Энергетический напиток", "Без ГМО", "Не использовать в или с алкоголем", "Не рекомендуется употребление для лиц младше 18 лет, пожилым, беременным и кормящим матерям, страдающим от диабета, нарушений сердечной деятельности, почечной недостаточности, гипертонической болезни, нервной возбудимости, бессонницы, лицам, имеющим проблемы с метаболизмом", Не рекомендуется ежедневное потребление больше 500 мл.

Отметим, что “Санитарные нормы и правила в отношении энергетических напитков" вступят в силу спустя 60 дней после принятия.