​В Азербайджане у 46 решивших вступить в брак выявлен сифилис

В Азербайджане за первые 11 месяцев этого года 126 402 человека прошли медицинское обследование перед вступлением в брак.

Об этом Report сообщила директор Института научной гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзаева.

По словам директора, из них выявлено 3 393 носителей талассемии, 297 больных сифилисом и 135 больных СПИДом: "В 43 парах и жених и невеста были носителями талассемии. В ноябре обследование прошли 10 139 человек. Из них выявлено 375 носителей талассемии, 46 больных сифилисом и 9 больных СПИДом. В прошлом месяце в четырех парах и мужчина и женщина были носителями талассемии.

З.Алимиразиева отметила, что с 2015 года было проведено 626 215 анализов крови: "У 21 628 пар талассемия была диагностирована у одного из партнеров, у 232 - у обеих партнеров. За тот же период было выявлено 2 025 больных сифилисом и 590 зараженных ВИЧ / СПИДом".