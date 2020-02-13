В Азербайджане создадут образцовые донерные

В Азербайджане при Институте продовольственной безопасности будет создано ООО "Сюфре" ("Süfrə" MMC).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, основная функция данной структуры заключается в реализации пилотных проектов, отражающих в себе стандарты продовольственной безопасности: "Один из пилотных проектов связан с созданием донерных с минимальными требованиями к обеспечению безопасности и качества. На площади примерно в 7 квадратных метров будет создана донерная, санитарно-гигиенические показатели которой будут соответствовать международным стандартам".

По словам председателя АПБА, в связи с этим тысячам занятых в этой сфере малым и средним предпринимателям будет направлено обращение для привлечения к проекту, чтобы потом сделать выбор среди донерных из различных регионов Азербайджана. Донерные будут выбраны путем жеребьевки. Все работы будут проведены Институтом продбезопасности бесплатно".

Г.Тахмазли подчеркнул, что сначала будут созданы небольшие пункты модульного типа для разделки животных: "Согласно рекомендациям Всемирной организации здоровья животных, минимальные требования к таким пунктам определяются экспертами АПБА. Агентство создаст 40 пунктов разделки мяса в 39 районах. Сейчас определяются места, где такие пункты могут быть созданы. В пунктах разделки животных работы будут проводиться Институтом продбезопасности бесплатно. Это направлено исключительно на то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность".