В Азербайджане проведено свыше 180 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане проведено свыше 180 тыс. тестов на коронавирус

8 мая, 2020 15:54

https://report.az/storage/news/ef093be05b487eb986ce1878405f5472/93e9b114-f086-4b4b-a009-658bafcb448e_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 181 530 тестов.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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