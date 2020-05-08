В Азербайджане проведено свыше 180 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 181 530 тестов.
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 181 530 тестов.
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