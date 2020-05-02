В Азербайджане проведено свыше 152 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане проведено свыше 152 тыс. тестов на коронавирус

2 мая, 2020 15:22

https://report.az/storage/news/c072ee811ae322e3ed0c5bc8d8ec5d65/390cf847-3d3c-434f-8a36-2dd3ea46a562_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 152 597 тестов.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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