В Азербайджане проведено около 170 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане проведено около 170 тыс. тестов на коронавирус

6 мая, 2020 16:06

https://report.az/storage/news/d6e5f5c1ed543e675f494a79e4583aca/ff0e431a-ebb9-43fa-a457-d5e4f3759264_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 169 790 тестов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

Новости партнеров