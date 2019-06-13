В Азербайджане повышаются требования к диетическому и детскому питанию

Утвержден План мероприятий министерства здравоохранения "Госпрограмма по обеспечению продбезопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы".

Как сообщает Report, в связи с этим министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ.

Согламно плану мероприятий, в течение этого года планируется подготовка законопроекта "О продовольственной безопасности", подготовка отзывов и предложений к документу, а также адаптация санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм и правил под международные требования или подготовка новых норм и правил.

В плане мероприятий также отражение проведение в стране анализов болезней пищевого происхождения, и создание информационной базы.

Кроме того, будут подготовлены предложения по усовершенствованию требований к производству, обработке и обороту диетического, детского и пр. питания.

Контроль над исполнением приказа возложен на замминистра Рагима Алиева.