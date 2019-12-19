Представитель ВОЗ: В Азербайджане потребление соли в два раза превышает норму

"Азербайджан расследует проблемы, приводящие к неинфекционным заболеваниям, что отрадно. Поэтому Азербайджан одна из исключительных стран в европейском регионе".

Как сообщает Report, об этом руководитель Европейского офиса по предотвращению и контролю над неинфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда сказал во время выступления на II Национальной конференции на тему "Бремя неинфекционных заболеваний и стратегия борьбы с ними".

По его словам, рекомендуемая суточная норма потребления соли составляет 5 г: "Подсчеты показывают, что в Азербайджане ежедневное потребление соли превышает 10 г".

По словам Ж.Бреды, Азербайджан одна из главных стран в мире, богатых фруктами и овощами: "Однако в Азербайджане уровень употребления людьми фруктов и овощей очень низкий. Это должно вас беспокоить. Потому что фрукты и овощи защищают людей от рака, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний".