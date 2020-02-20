В Азербайджане по ряду заболеваний направления врача могут отменить

"Мы полагаем, что граждане в связи с некоторыми заболеваниями могут напрямую обращаться к специализированным врачам без направления семейного врача".

Как передает Report, об этом на брифинге в штабе партии "Ени Азербайджан" сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

По его словам, у семейного врача может быть недостаточно знаний и умений: "Чтобы не причинять лишних неудобств гражданину, ему следует объяснить, что он может напрямую обратиться к профильному врачу без выплаты суммы совместного финансирования. В ближайшее время мы предоставим информацию в связи с этим вопросом", - отметил З.Алиев.