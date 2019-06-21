В Азербайджане педагог стал донором печени для матери

В Азербайджане большая часть печени педагога пересажена его матери.

Как сообщает Report, операция, проведенная при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева, была сделана в одной из бакинских клиник.

68% печени преподавателя физкультуры в школе-лицее №26 в Гяндже Мурада Мамедова 1991 г.р. была пересажена его матери Махире Мамедовой 1951 г.р.

По его словам, уже долгое время мать страдала заболеванием печени и ей требовался донор: "Мы не могли найти донора. Сначала донором хотел стать мой младший брат. Но я не разрешил ему и сам захотел стать донором. В связи с этим я обратился в Фонд Гейдара Алиева и попросил материальной поддержки. При поддержке Фонда маме пересадили 68% моей печени. Операция была сделана 19 июня и длилась около 8 часов. Мама не знает, что я являюсь ее донором".