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В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач

В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач

Сегодня от коронавируса скончался врач 1962 г.р.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, умерший от COVID-19 врач также страдал другим заболеванием: "С 30 апреля он проходил лечение в больнице Нефтяников и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за наличия у пациента сопутствующих заболеваний, состояние больного ухудшилось и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось".

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