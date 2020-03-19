В Азербайджане на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено 20 млн манатов

"Сегодня заявляю, что из резервного фонда президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"Сообщение со многими странами уже ограничено, можно сказать, полностью прекращено. Отменены многие авиарейсы, предприняты практические шаги, связанные с закрытием границ, приостановлена выдача электронных виз, запрещен въезд в Азербайджан лиц из стран с широким распространением заболевания. Уверен, что все эти меры окажут позитивное влияние. Наша основная цель - не допустить распространения этого заболевания в Азербайджане. Для достижения этого мер, принимаемых только государством, недостаточно. Государство делает все, что необходимо, выделяет средства. В начале марта на борьбу с этим заболеванием было выделено 10 миллионов манатов. Сегодня заявляю, что из резервного фонда президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом. Мы учитываем и это. Хочу еще раз поблагодарить азербайджанских врачей. Они ведут самоотверженную борьбу с этим заболеванием, рискуя своим здоровьем. Однако, конечно, к этому их побуждают высокая ответственность, данная ими клятва. Больные тоже должны относиться к врачам с большим вниманием. Это – невиданное до сих пор в мире заболевание, и темпы его распространения нам также неизвестны. В нескольких развитых странах эта болезнь широко распространилась за один-два дня. Это свидетельствует о том, что у заболевания словно есть аккумуляционный период, после чего оно широко распространяется", - сказал глава государства.