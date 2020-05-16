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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 158 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 158 человек

В Азербайджане зафиксировано 158 новых случаев заражения коронавирусом. 58 человек вылечились и были выписаны домой. 

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. 

До настоящего времени в нашей стране было выявлено 3 138 случаев заражения коронавирусом, 1 944 инфицированных излечились, 36 человек умерли, 1 158 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 человека тяжелое, состояние 52 считается средне-тяжелым. 

За минувший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения

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