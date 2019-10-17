В Азербайджане готовится обширная программа о пользе грудного вскармливания

"Никакая инфекция не может передаться ребенку с грудным молоком. Кормление грудным молоком чревато последствиями только в том случае, если во время кормления мать принимает лекарства со сложным химическим составом".

Как передает Report, об этом журналистам сообщил главный неонатолог Минздрава, председатель специальной комиссии по совершенствованию Неанотологической службы Рустам Гусейнов.

По его словам, последние несколько месяцев спецкомиссией разрабатывается обширная программа по пропаганде среди населения пользы грудного молока:

"Это программа охватит не только текущий год, она будет носить регулярный характер. Матери не очень осведомлены в этой области. Однако медработники выступают за кормление грудным молоком и ведут широкую агитацию в этом направлении. Высказывания о том, что в больницах нет грудного вскармливания, неверны. СМИ чересчур раздули этот вопрос. Может и есть такие случаи, но они единичны по стране. Я советую своим пациенткам вскармливать своих детей грудным молоком. Даже в Коране написано, что подтверждено и медициной, - до двух лет младенцев нужно вскармливать грудным молоком".