В Азербайджане еще у одного замглавы ИВ диагностирован COVID-19

В Азербайджане еще у одного замглавы ИВ диагностирован COVID-19

24 июня, 2020 13:39

https://report.az/storage/news/3e823575f9a1f46efd01168faf39f729/2f8a0f92-2097-4aac-8454-11be76f724fa_292.jpg Стали известны результаты тестов на коронавирус (COVID-19) главы и сотрудников Исполнительной власти Геранбойского района. Об этом Report сообщил главврач Геранбойской центральной районной больницы Ифтихар Зайналов. По его словам, результаты теста первого заместителя Геранбойской ИВ Джейхуна Гасанова оказались позитивными. Он находится на карантине дома и продолжает амбулаторное лечение. Результаты тестов главы ИВ Геранбойского района и сотрудников структуры - негативные. Отметим, что ранее COVID-19 был диагностирован у замглавы ИВ Самухского района Газанфара Алиева. 20 июня он скончался в Геранбойской центральной районной больнице, где проходил лечение. Джейхун Гасанов

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