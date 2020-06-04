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В Азербайджане еще 262 заразились COVID-19, двое скончались

В Азербайджане еще 262 заразились коронавирусом, 2 человека скончались

В Азербайджане выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом, 72 человека были выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 2 человека,  1960 и 1963 г.р., результаты анализов на COVID-19 у которых оказались положительными. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались.

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