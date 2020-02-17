В Азербайджане проходят лечение двое госпитализированных с подозрением на коронавирус

Минздрав и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию в связи с прибывшими из Китая гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report, отмечается, что по состоянию на 17 февраля в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра №1 находятся два человека - учащиеся в китайском городе Чанчун и городе Ухань граждане Азербайджана 1994 и 1992 г.р.

Эти студенты 1 февраля прибыли в Анкару рейсом Ухань-Анкара и были размещены там на карантин. В Турции во время пребывания в карантине у них взяли анализы, показавшие отрицательный результат, проблем со здоровьем обнаружено не было. При возвращении в Баку после завершения карантинного периода у них было отмечено небольшое повышение температуры тела, ввиду чего их разместили в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра.

По информации на 07:30, температура тела обоих студентов в норме, серьезных проблем со здоровьем не выявлено. Наблюдения врачей продолжаются.