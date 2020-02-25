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В Азербайджане число госпитализированных с подозрением на коронавирус достигло восьми

В Азербайджане число размещенных в карантин достигло восьми
© Pexels

Пресс-службы Министерства здравоохранения и Государственного агентства по медицинскому страхованию распространили совместное заявление в связи с прибывшими из других стран гражданами Азербайджана.  

Как сообщает Report, в инфекционное отделение Клинического медицинского центра №1 разместили еще четырех человек. 

Все они - граждане Ирана в возрасте 19-21 лет, которые прибыли в Баку несколько дней назад. У них повышенная температура тела. 

Как сообщили Минздраву в Клиническом медцентре, сейчас в инфекционном отделении больницы находится шесть человек. Один из них гражданин Азербайджана, остальные - граждане Ирана. У троих находящихся под наблюдениями врачей пациентов нет каких-либо проблем со здоровьем, у оставшихся троих наблюдаются симптомы гриппа. Врачи продолжают наблюдения за состоянием здоровья пациентов.  

Сообщается, что граждане Ирана приехали с территории, где не наблюдалось вспышек коронавируса, не находились в контакте с больными людьми.

Отметим, что в Азербайджане количество размещенных в больницу с подозрением на коронавирус достигло восьми человек.

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