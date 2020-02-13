​В Азербайджане будут созданы импортно-карантинные пункты

"В этом году в Азербайджане будут установлены импортно-карантинные пункты".
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.
По его словам, в этом году будут созданы два импортно-карантинных пункта: "В Азербайджане будет осуществлено проектирование импортно-карантинных пунктов для ввоза продуктов животного, растительного происхождения и продуктов питания в соответствии с международными стандартами".
Г.Тахмазли добавил, что в последующие годы планируется создание таких пунктов за пределами других погранично-пропускных пунктов Азербайджана: "В импортно-карантинных пунктах будет осуществляться также идентификация и регистрация животных".