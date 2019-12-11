С будущего года в Азербайджане начнется проверка физических параметров шприцов

"С 2020 года в Азербайджане начнется проверка физических параметров шприцов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Элсевяр Агаев.

По его словам, с будущего года в связи с этим в Центре аналитической экспертизы Минздрава будут созданы лаборатории: "Будут проверяться наконечники и качество полиэтилена шприцов. Минздравом проверяется стерильность шприцов, для этого определены стандарты".

Замминистра сообщил, что в Азербайджане не запрещены шприцы из трех частей: "Уточнены стандарты шприцов, производимых в Азербайджане. Некоторые структуры и НПО подчеркивают, что нет статьи о запрете шприцов из трех частей. Такие шприцы используются во всем мире. Производимые в Азербайджане шприцы состоят из двух частей в соответствии с современными требованиями".

Э.Агаев подчеркнул, что Минздрав дал поручение подведомственным структурам в связи с возимыми шприцами.