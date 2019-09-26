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Госкомитет: В Азербайджане 25% не достигших совершеннолетия беременных женщин рожают дома

В Азербайджане 25% не достигших совершеннолетия беременных рожают дома

"Все больше женщин в Азербайджане, вступивших в брак в раннем возрасте, рожают дома". 

Об этом Report сообщил заведующий отделом информационно-аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Эльгюн Сафаров. 

По его словам, 25% беременных, не достигших совершеннолетия, рожают в домашних условиях, а не в больнице: "Порой для несовершеннолетних беременных женщин вызывают акушерок на дом, их не отводят в больницы, чтобы они могли родить там. Подобные случаи отмечаются ежегодно. В связи с такими случаями должны быть возбуждены уголовные дела. Только так можно пресечь ранние браки".

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