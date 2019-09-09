Агентство: В Азербайджане 15% детей до 5 лет испытывают нехватку железа

© Report https://report.az/storage/news/6e88c163b4b9071c0d24f42fa72a96ca/3a369cd7-5e9e-447f-9678-bb6bcd91905a_292.jpg

"К микронутриентной недостаточности, которую испытывает одна треть населения всего мира, приводит нехватка в организме витамина А, железа и йода. Самой распространенной среди них является нехватка железа. В Азербайджане же нехватка железа наблюдается у 15% детей до 5 лет".

По информации Report, об этом заявил председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в ходе выступления на региональном семинаре.

По словам председателя Агентства, у 24,2% детей в возрасте до 5 лет выявлена железодефицитная анемия: "Cреди женщин эти показатели выше. 34,1% женщин испытывают дефицит железа, а 38,2% страдают от анемии. Анемия распространена у 40,4% беременных. Эффективным способом устранения дефицита витаминов и минералов является обогащение пищевых продуктов недостающими микронутриентами".

Гошгар Тахмазли отметил, что нехватка железа вызывает железодефицитную анемию: "Больше всего это негативно сказывается на здоровье женщин, относящихся к наиболее уязвимым группам населения, приводит к ослаблению иммунной системы у рожденных ими детей, замедляя их физическое и интеллектуальное развитие. В нашей стране уделяется большое внимание устранению этой проблемы, предпринимаются шаги в данном направлении".