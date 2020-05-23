​В Азербайджане 127 новых больных коронавирусом, 107 излечившихся

В Азербайджане зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 107 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека - 1948, 1952 и 1982 годов рождения умерли.

До настоящего времени в стране выявлено 3 982 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 2 506 человек излечились, 49 человек умерли, 1 427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них тяжелое, состояние 57 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 265 067 тестов на выявление новых случаев заражения.