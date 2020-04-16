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В Азербайджане 1 283 человека заразились коронавирусом, 460 выздоровели

В Азербайджане 1 283 человека заразились коронавирусом

Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. 

Было отмечено, что в Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 56 человек были выписаны после выздоровления. 

Скончались 2 человека, анализы которых на COVID-19 оказались положительными. Это - страдавший сердечной недостаточностью пациент 1946 г.р. и больной 1961 г.р., страдавший лимфолейкозом. 

До сих пор в стране выявлено 1 283 факта заражения коронавирусом, 460 из них выздоровели, 808 продолжают лечение в больницах особого режима. 

Состояние 28 человек тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное. 

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