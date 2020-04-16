В Азербайджане 1 283 человека заразились коронавирусом, 460 выздоровели

Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Было отмечено, что в Азербайджане выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 56 человек были выписаны после выздоровления.

Скончались 2 человека, анализы которых на COVID-19 оказались положительными. Это - страдавший сердечной недостаточностью пациент 1946 г.р. и больной 1961 г.р., страдавший лимфолейкозом.

До сих пор в стране выявлено 1 283 факта заражения коронавирусом, 460 из них выздоровели, 808 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 28 человек тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.