​В Азербайджан привезут тесты, выявляющие коронавирус за 45 минут

"В будущем и в Азербайджане будут применяться экспресс-тесты на выявление коронавируса".

Как передает Report, об этом сказала специалист представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Джавахир Сулейманова.

По ее словам, посредством этих тестов обследование можно провести за 45 минут: "В Азербайджане создана уникальная система по проведению тестирования, у людей берутся образцы и машинами скорой помощи доставляются в лаборатории. Это защищает людей от попадания в более опасные ситуации". В настоящее время после доставки теста в лабораторию, ответ предоставляется в течение 6-7 часов.