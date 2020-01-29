В Азербайджан доставят тесты на выявление коронавируса - ЭКСКЛЮЗИВ

"На данный момент Азербайджан проводит переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В ближайшее время в Азербайджан планируется доставить тесты на выявление коронавируса".

Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, назвать точную дату пока невозможно, ВОЗ окажет помощь в доставке тестов в страну.

"Из-за того, что это новый вид коронавируса, вакцины против этой инфекции еще не создали. Будем надеяться, что ее создадут в ближайшее время. Но на данный момент этого нет".