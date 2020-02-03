В Азербайджан доставлены тесты для диагностики коронавируса - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджан доставлены наборы диагностических инструментов (тесты) для выявления нового коронавируса 2019-nCoV.

Как стало известно Report, диагностические наборы будут распределены среди больниц, выделенных для госпитализации заразившихся вирусом.

Доставку в страну наборов диагностических инструментов организовала Всемирная организация здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ "Об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV". В документе содержатся соответствующие инструкции для медицинских учреждений по соблюдению санитарно-гигиенических процедур, усилению мероприятий по дезинфекции, обеспечению специальных отделений для пациентов с подозрением на респираторные вирусные инфекции, особенно у детей и пожилых людей.

Люди с подозрением на заражение вирусом будут помещены в карантин в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний, Клиническом медцентре №1 и Детской инфекционной больнице №7.