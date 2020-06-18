В Азербайджан доставили 41 машину скорой медицинской помощи

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию доставило в республику 41 машину скорой медицинской помощи, в том числе 39 новых, оснащенных современным оборудование машин скорой помощи и две перинатальные машины скорой помощи.

Как сообщили Report в Агентстве, перинатальные машины скорой помощи будут доставлять в соответствующие перинатальные центры новорожденных для оказания им медицинских услуг, которые невозможно оказать в обычных медучреждениях.

Эти автомобили оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и аппаратурой для оказания первичной, неотложной медицинской помощи новорожденным.

Отметим, что доставленные в республику новые, отвечающие современным стандартам перинатальные машины скорой помощи являются новшеством в системе здравоохранения страны.

До конца этого года предусматривается доставить в страну еще 41 автомобиль скорой медицинской помощи и две перинатальные машины скорой помощи.