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В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC

В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC.
Здоровье
2 марта 2022 г. 22:52
В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC

В Азербайджане завершена подготовка к третьей дозе TURKOVAC.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что вакцина будет внедрена в нашей стране в ближайшие дни.

"В этом плане проблем нет. На прошлой неделе мы начали применять TURKOVAC во всех наших больницах. В настоящее время количество вакцин TURKOVAC превысило один миллион, и их производство растет день ото дня. Думаю, за два месяца мы легко выйдем на 1-1,5 миллиона в месяц", - добавил Коджа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "TURKOVAC"ın 3-cü doza sınaqları üçün hazırlıqlar başa çatıb

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