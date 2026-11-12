Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Михол Мартин: Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах энергопоставок

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 13:12
    Михол Мартин: Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах энергопоставок

    Участие Азербайджана в Европейском политическом сообществе (ЕПС) привело к существенному прогрессу в вопросах поставок энергоресурсов и открыло дополнительные возможности для укрепления экономической безопасности Европы.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом саммита ЕПС.

    "Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах поставок (энергоресурсов) и других направлениях. Многого можно достичь как в обеспечении экономической безопасности континента, так и в защите от гибридных атак и других угроз", - сказал он.

    Он также подчеркнул, что на одной из первых встреч ЕПС при участии европейских посредников состоялись переговоры по урегулированию между Азербайджаном и Арменией, которые он также назвал достаточно продуктивными.

    "Я помню, что на одной из самых первых встреч велась большая работа по армяно-азербайджанскому конфликту", – отметил он.

    По его словам, обсуждения, способствующие достижению положительных результатов в урегулировании конфликтов, зачастую проходят в неформальной обстановке.

    Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Михол Мартин Энергетическая безопасность Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Mixol Martin: Azərbaycanın Avropa Siyasi Birliyindəki iştirakı enerji təchizatında mühüm nəticələr verib
    Micheál Martin: Azerbaijan's participation in EPC has led to significant progress in energy supplies
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