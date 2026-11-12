Михол Мартин: Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах энергопоставок

Участие Азербайджана в Европейском политическом сообществе (ЕПС) привело к существенному прогрессу в вопросах поставок энергоресурсов и открыло дополнительные возможности для укрепления экономической безопасности Европы.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом саммита ЕПС.

"Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах поставок (энергоресурсов) и других направлениях. Многого можно достичь как в обеспечении экономической безопасности континента, так и в защите от гибридных атак и других угроз", - сказал он.

Он также подчеркнул, что на одной из первых встреч ЕПС при участии европейских посредников состоялись переговоры по урегулированию между Азербайджаном и Арменией, которые он также назвал достаточно продуктивными.

"Я помню, что на одной из самых первых встреч велась большая работа по армяно-азербайджанскому конфликту", – отметил он.

По его словам, обсуждения, способствующие достижению положительных результатов в урегулировании конфликтов, зачастую проходят в неформальной обстановке.