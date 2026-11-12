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    Зеленский заявил об ограничении скорости работы Starshield над Украиной

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 13:11
    Зеленский заявил об ограничении скорости работы Starshield над Украиной

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield над территорией страны, что затрудняет перехват российских реактивных беспилотников.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    По словам Зеленского, сбои наблюдаются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет об ограничении скорости на уровне 161 км/ч (100 миль в час).

    Он отметил, что украинские военные проверили обстоятельства происходящего и установили, что это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости.

    "Для нас это прежде всего означает значительное усложнение перехвата российских реактивных беспилотников. К сожалению, уже зафиксированы попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить цели",- добавил он.

    Он добавил, что украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства произошедшего с американской стороной.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Starshield
    Zelenski Ukrayna üzərində "Starshield"in iş sürətinin məhdudlaşdırıldığını bildirib
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