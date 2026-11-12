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    Гюндюз Исмаилов: Около тысячи мечетей в Азербайджане остаются без религиозных деятелей

    Религия
    • 12 ноября, 2026
    • 13:21
    Гюндюз Исмаилов: Около тысячи мечетей в Азербайджане остаются без религиозных деятелей

    Примерно в тысяче из почти 2500 действующих в Азербайджане мечетей нет религиозных деятелей.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, культуры в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

    Он отметил, что примерно у трети религиозных деятелей, назначенных на должности, вообще нет ни среднего, ни высшего религиозного образования:

    "Число лиц, получивших религиозное образование за рубежом и вернувшихся в страну, составляет не менее 3500 человек. В таких условиях привлечение наших соотечественников, проживающих за рубежом, к получению религиозного образования в Азербайджане становится основным приоритетом".

    Религиозные конфессии Государственный комитет по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов
    Gündüz İsmayılov: Azərbaycandakı 2500-ə yaxın məscidin təxminən 1000-də din xadimi yoxdur
    Gunduz Ismayilov: Around 1,000 mosques in Azerbaijan have no religious officials
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