Гюндюз Исмаилов: Около тысячи мечетей в Азербайджане остаются без религиозных деятелей

Примерно в тысяче из почти 2500 действующих в Азербайджане мечетей нет религиозных деятелей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, культуры в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Он отметил, что примерно у трети религиозных деятелей, назначенных на должности, вообще нет ни среднего, ни высшего религиозного образования:

"Число лиц, получивших религиозное образование за рубежом и вернувшихся в страну, составляет не менее 3500 человек. В таких условиях привлечение наших соотечественников, проживающих за рубежом, к получению религиозного образования в Азербайджане становится основным приоритетом".