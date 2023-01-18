В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 6 человек с положительными результатами анализа скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 525 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 001 человек излечился, в настоящее время насчитывается 464 активных пациента. Всего скончалось 10 060 человек.

За последние сутки проведен 2 851 тест, всего на сегодняшний день - 7 464 270 тестов.