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В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались

В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек излечились.
Здоровье
18 января 2023 г. 16:40
В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 6 человек с положительными результатами анализа скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 525 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 001 человек излечился, в настоящее время насчитывается 464 активных пациента. Всего скончалось 10 060 человек.

За последние сутки проведен 2 851 тест, всего на сегодняшний день - 7 464 270 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 75 new COVID-19 cases, 6 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 75 yeni yoluxma qeydə alınıb, 6 nəfər vəfat edib

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