В Азербайджане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 79 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 79 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 4 человека скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 571 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 080 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 427 пациента. Всего скончалось 10 064 человека.

За последние сутки проведен 2 114 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 466 384 теста.