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В Азербайджане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 79 человек излечились.
Здоровье
19 января 2023 г. 16:43
В Азербайджане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 79 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 4 человека скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 571 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 080 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 427 пациента. Всего скончалось 10 064 человека.

За последние сутки проведен 2 114 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 466 384 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 46 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 46 yeni yoluxma qeydə alınıb, 4 nəfər ölüb

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