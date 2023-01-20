В Азербайджане зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 89 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 89 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 3 человека скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 614 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 169 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 387 пациентов. Всего скончалось 10 067 человека.

За последние сутки проведен 2 050 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 468 434 теста.