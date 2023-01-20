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В Азербайджане зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 89 человек излечились.
Здоровье
20 января 2023 г. 16:49
В Азербайджане зарегистрировано 43 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 89 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, 3 человека скончались.

На данный момент в стране выявлено 827 614 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 169 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 387 пациентов. Всего скончалось 10 067 человека.

За последние сутки проведен 2 050 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 468 434 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 43 new COVID cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 43 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

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