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В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 68 человек излечились.
Здоровье
21 января 2023 г. 16:43
В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 68 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, один человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 827 638 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 237 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 333 пациента. Всего скончалось 10 068 человек.

За последние сутки проведен 1 068 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 469 502 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 24 new coronavirus cases, 1 death
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 24 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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