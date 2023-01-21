В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 68 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 68 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, один человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 827 638 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 237 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 333 пациента. Всего скончалось 10 068 человек.

За последние сутки проведен 1 068 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 469 502 теста.