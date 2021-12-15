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В Азербайджане запретили еще один препарат

В Азербайджане запретили еще один препарат В Азербайджане снято с продажи лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель".
Здоровье
15 декабря 2021 г. 09:58
В Азербайджане запретили еще один препарат

В Азербайджане снято с продажи лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель".

Как сообщает Report, согласно решению Центра аналитической экспертизы Минздрава, отозвано лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель" серии 028361 с датой истечения срока годности 05.2023 года (гель с фосфатом алюминия 20% в пакетиках по 16 г №20).

Отметим, что ранее также были отозваны Нитроксолин - таблетки по 50 мг под торговым названием "5-NOK®" и Рамиприл / гидрохлоротиазид - таблетки по 2,5 мг/12,5 мг под торговым названием "Hartil®-D".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir dərmanın istifadəsi qadağan edilib

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