В Азербайджане запретили еще один препарат

В Азербайджане снято с продажи лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель".

В Азербайджане снято с продажи лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель".

Как сообщает Report, согласно решению Центра аналитической экспертизы Минздрава, отозвано лекарственное средство под торговым названием "Фосфалюгель" серии 028361 с датой истечения срока годности 05.2023 года (гель с фосфатом алюминия 20% в пакетиках по 16 г №20).

Отметим, что ранее также были отозваны Нитроксолин - таблетки по 50 мг под торговым названием "5-NOK®" и Рамиприл / гидрохлоротиазид - таблетки по 2,5 мг/12,5 мг под торговым названием "Hartil®-D".