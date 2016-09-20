Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещена продажа прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов без регулирования цен или же их продажа по цене, отличающейся от установленной цены.

Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены изменения в закон "О лекарственных препаратах".

Согласно проекту, вынесенному на обсуждение парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в соответствии с запланированными дополнениями в 4-ю статью закона, запрещается продажа прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов без регулирования цен или же их продажа по цене, отличающейся от установленной (за исключением цены при государственных закупках и предлагаемых медучреждениями оптовых цен).

В соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях", лицензия юридических и физических лиц, за год трижды привлеченных к ответственности за нарушение данного требования, будет прекращена выдавшим ее органом на 6 месяцев.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 16 закона, производители лекарственных препаратов, местные представительства иностранных производителей (филиалы) или же их представители обязаны предъявлять в соответствующие органы исполнительной власти необходимую информацию, декларацию и отчет с целью регулирования цен на прошедшие госрегистрацию лекарственные препараты.